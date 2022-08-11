港超聯　東方龍獅與楊棟棋簽職業學徒合約

港超聯球隊東方龍獅周四（11日）透過Facebook專頁，宣布與U18青訓梯隊球員楊棟棋簽訂職業學徒合約。

現年16歲的楊棟棋，今年5月獲青訓總監黃鎮宇由U16梯隊提升至U18梯隊，越級挑戰U18超級青年聯賽聯賽盃。上周起獲安排跟隨一隊操練的「棟棋」，憑出色表現及良好學習態度，成功吸引主教練盧比度的目光並決定與他簽訂合約。與早前李俊霆一樣，東方將同時讓「棟棋」征戰U18梯隊的比賽，透過不同的實戰機會加以培育，助他未來於職業賽場上發光發亮。

「棟棋」自13歲便加入東方青年軍，司職中場的他對於獲得一紙職業學徒合約感到突然：「呢次跟操原意係為來季超級青年聯賽準備，練習一星期後，主教練盧比度突然同我講希望長期讓我喺一隊學習。由於自己只得16歲，所以當刻感到非常意外。陣中有唔少年輕球員，雖然現時係隊內最年輕嘅一位，但我要比別人努力，唔可以辜負Chino、球會同黃Sir嘅期望！」

而青訓總監黃鎮宇，則透露球會原本計劃本是想讓「棟棋」下季才正式提拔他，並對這位16歲小將有很高的評價：「我哋已觀察『棟棋』接近3年，期間留意到佢進步迅速，相信佢係一名頗有潛力嘅球員。」黃鎮宇希望「棟棋」現階段要好好裝備自己，爭取進入比賽日的22人大軍名單。