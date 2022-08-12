曼聯再受打擊 拉舒福特密謀轉投PSG

繼C朗之後，又有1位曼聯前鋒準備離隊，英國及法國傳媒爆料，指法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)已經派人同拉舒福特嘅經理人接觸，力邀呢位24歲英格蘭國腳加盟。

由於拉舒福特現時合約剩下唔夠1年，加上PSG出手挖角，如果紅魔鬼想留住呢位青訓產品，可能需要開出超高薪合約，先至吸引到「福仔」續約。

早於今年3月已經傳出PSG有興趣簽入拉舒福特，加迪亞今夏成為新帥後，希望簽入1位活動範圍廣泛嘅前鋒，拉舒福特再次成為PSG收購目標。英國《每日郵報》指PSG嘅代表近日同拉舒福特嘅經理人喺巴黎見面，商討呢位前鋒入「門」嘅可能性。

不過，曼聯領隊坦哈格視拉舒福特為球隊骨幹人物，相信唔會放人，英國傳媒指「福仔」踏入續約關鍵時期，佢嘅經理人可能故意放料，向曼聯施壓，爭取最有利續約條件。根據雙方現時合約，曼聯有權自動同拉舒福特續約1年，所以短期內未必出手挽留佢。

事實上，拉舒福特近年表現欠佳，上季上陣32場僅入5球，今季首場英超對白禮頓，更頻頻浪費入球機會，唔少球迷認為既然PSG肯接貨，曼聯應該趁機出售拉舒福特，重建鋒線。