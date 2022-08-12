強勢出擊！英華勢創歷史新一頁

「那年精英賽贏冠軍，我們如何逆境中贏球，就像看歷史影片一樣。」疫情令大部分學界賽事近年陷入停頓狀態，英華書院教練朱耀明感嘆，從前的輝煌歷史，感覺離現役球員愈來愈遠。「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」即將開打，英華書院將挾學界馬拉松亞軍強勢出擊，渴望寫下屬於他們的歷史新一頁。

■余樂詩報道

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」本月22日至26日假灣仔修頓場館重燃戰火，上屆季軍英華書院亦有參賽。來到本學年最後一個大型賽事，決賽的關鍵字會是實現連霸、強勢回歸，還是驚喜奪冠？「其實純粹能在修頓打籃球，已經很開心。上年看師兄打，今年終於到我。」中六的英華隊長范浩雲「范仔」笑說。

今年英華派出范浩雲、莫瑋謙、任峻陽和吳委峻出戰3×3籃球挑戰賽，其中於甲二安青跟操的「范仔」是隊中唯一的中六生。捱過兩年學界空窗期，「范仔」終於在DSE之後迎來兩個大型賽事，他期待與隊友為校爭光：「中四、中五一個比賽都沒有，好久沒和隊友一起比賽，特別珍惜這些機會。」過去3年比賽很少，不過英華隊內氣氛依然團結，「范仔」大讚隊友勤力，積極參與訓練，自己亦要做好隊長職責，「中三那時我只關心自己的表現，現在要帶領球隊，令我明白團隊重要性，作為師兄的我要做好榜樣，今屆賽事盡力協助學校爭冠。」

三人籃球節奏明快，這位英華隊長認為球隊的速度有力與其他強隊一拚，「我們的節奏頗快，陣中沒有正中鋒，最高的莫瑋謙是機動型4號位，所以速度應該是我們的優勢。」不過，他和教練朱耀明均認為，英華的最強武器，始終是「團結」。「過往我們都是贏這點，試過很多場『六四波』，對手領先，最後我們都是靠集合全隊的力量，而非靠一兩個王牌球星幫我們贏出比賽，希望今年都可以打出團隊波。」2017年精英賽決賽，英華與男拔鬥到最後一刻，最終由英華以兩分險勝，力阻對手三連霸，並第六度捧走精英賽冠軍，朱Sir賽後亦形容球隊表現值120分。

全力比賽創造美好回憶

隨着學界賽連續兩年因疫情取消，英華最近一次奪冠，已是3年前在Panasonic學界籃球邀請賽成功衞冕。朱Sir慨嘆，疫情令球隊士氣回落，三人賽正好讓球員重拾對學校的歸屬感：「之前我們有幾年好成績，但現在這班只能看YouTube重溫，那年精英賽冠軍，我們如何逆境中贏球，他們就像看歷史影片一樣，感受不大。惟有落場比賽才能創造屬於他們的回憶，希望他們好好珍惜代表學校出賽的機會。」朱Sir期望球隊展現爭勝決心，合力打好每一場比賽。

【蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽】

比賽日期：8月22-24日、8月26日

地點：灣仔修頓場館

組別：中學男子、中學女子、小學男子、小學女子

參賽球員數目：96隊

上屆冠軍：

漢華中學（中學男子）、Toughness協恩中學（中學女子）、

拔萃男書院附屬小學一隊（小學男子）、

香港嘉諾撒學校一隊（小學女子）

三人籃球新星之表演舞台

三人籃球自成為東京奧運項目後關注度大增，朱Sir亦認為香港發展三人籃球已是大勢所趨，3x3籃球挑戰賽可讓球員有多一個平台發揮：「這是一個高水平的比賽，很多強隊都有參加。球員需要有一個舞台表演，他們都想更多人留意，透過賽事不但可了解自己屬於哪個水平，而且賽事關注度高，讓他們一嘗做球星滋味。」上屆季軍英華今次與匯基書院（大坑東）、萬鈞匯知中學及中華基督教會譚李麗芬紀念中學同處C組，4隊將爭奪小組首名出線8強。