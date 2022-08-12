吳安儀力挫前世界冠軍　奪今季男子職業賽首勝

香港「四眼Cue后」吳安儀周四在男子職業賽場打出漂亮一仗，於英國公開賽外圍賽以4比3力壓前世界冠軍愛爾蘭的杜赫迪，篤定下月假米爾頓凱恩斯上演的正賽位置。

安儀在決勝局以「3咕臣」擊中粉紅球令人回味，這位3屆女子世界冠軍今仗發揮相當出色，開局已拋離對手兩局，但前世界盟主杜赫迪即使近年狀態回落，正所謂「爛船都有三根釘」隨後即連贏3局，反超前3比2，至第6局安儀採取主動，並成功追平，將戰局拖到決勝局再以53比40力挫杜赫迪晉級。

「今天是我生涯最好的其中一場比賽，特別是面對杜赫迪這位偉大球手，賽前都特別多練防守，畢竟對手是這方面擅長，希望落到場不會太過輸蝕，坦白講在最後一局的粉紅球真是有點『符碌』，但無論如何贏就是贏。」這是吳安儀繼上季在威爾斯公開賽外圍賽淘汰中國吳宜澤之後，再在職業賽場擊敗男子球手。

31歲的吳安儀續稱:「最近我不斷跟世界頂級球員練習，包括傅家俊，在今仗我的表現比以往有改進，很開心贏得今季首勝，這對我未來的比賽增添不少信心，我會繼續努力，期望在其他賽事都能發揮水準。」職業桌球巡迴賽今季向四位女將發出參賽外卡，吳安儀是其中一人，其餘三人包括英國的伊雲絲、簡娜及泰國的勒查露。

安儀下一個比賽將於8月23日爭逐北愛爾蘭公開賽外圍賽，面對中國的陳子凡，跟住將拍住「準神」卓林普出戰今季增設的世界混雙錦標賽。