國際足協官宣　世界盃提早一日開波

2022年卡塔爾世界盃決賽周仲有三個月開波，國際足協（FIFA）正式官宣將決賽周嘅揭幕日提早1日至11月20日舉行，原本安排嘅揭幕戰荷蘭對塞內加爾，亦改為東道主卡塔爾對厄瓜多爾。

今屆世界盃已經破天荒在11月舉行，按計劃喺當地11月21日(即香港時間11月21日晚上6點)開幕，原先揭幕戰由荷蘭對塞內加爾，但由於主辦國卡塔爾想以東道主踢揭幕戰，所以希望FIFA可以更改賽程，而經商量之後，決定提早一日即當地時間11月20日（香港時間11月21日凌晨零時）開波，由東道主卡塔爾對厄瓜多爾，而荷蘭對塞內加爾則推遲到香港時間11月22日嘅凌晨零時舉行。

自2006年世盃開始，東道主踢揭幕戰已成為「慣例」，但據聞因為收視率考慮，搞到FIFA都好頭痛，家陣臨時更改賽程，亦帶嚟各種混亂，好似揭幕戰嘅門票安排等等，有唔少球迷就質疑，卡塔爾有12年時間準備今屆賽事，竟然嚟到開波前3個月先改揭幕時間，做法不能接受。