港超聯　冠忠南區友賽反勝深水埗

備戰新季征途的港超聯球隊冠忠南區及深水埗，周五（12日）假將軍澳足球訓練中心（FTC）進行熱身賽。結果南區憑鞠盈智、川瀨浩太和劉學銘的入球，以3比1反勝一度靠泰亞高先拔頭籌的深水埗，雨戰中勝出這場地區打吡。

深水埗今場派出多位新兵助陣，包括杜國榆、劉浩霖和泰亞高，重返球隊的屠俊翹負責把守最後大關，羅港威及黎格爾等上季有份征戰甲組的球員，亦有披甲；南區強陣出擊，基斯、鞠盈智及佐佐木周坐鎮中場，為史提芬彭利拿及簡嘉亨等鋒線球員提供支援。比賽分3節，每節30分鐘進行。

開局南區屬較主動一方，「肥彭」和簡嘉亨都先後獲得埋門機會。惟先開紀錄的卻是形勢受壓的深水埗，南區防守死球期間解圍不遠，泰亞高人群中勁射破網，為球隊先拔頭籌。南區很快就作出回應，由鞠盈智12碼操刀射入，扳平比數。其後川瀨浩太再於1次角球攻勢，成功斬獲入球，幫助球隊完首節前反超前。

是日天氣不穩，兩軍要在黃色暴雨警告生效期間作賽，第二節雨勢進一步加劇，皮球運行軌跡因球場積水問題而難以判斷，雙方後防都因此出現險情。最後一節，深水埗嘗試靠反擊威脅南區後防，但成效一般，南區則有後備登場的劉學銘，把握1次角球機會成功頂入，最終為球隊鎖定3比1勝局。

南區主教練鄭兆聰賽後對球隊表現作出評價，認為今場雨戰有助球隊準備日後在類似情況下作賽：「首節表現幾好，之後球場有啲積水，場波都有啲亂，如果開咧後遇到咁嘅情況，球員都知道要點樣區應付。」

今場屬深水埗季前首次與超聯球隊「拍跳」，總教練潘文迪承認球隊季前備戰時間較短，希望能夠透過友賽，演練不同陣式配搭之餘，同時讓球員盡快適應港超比賽的強度與節奏：「我哋大部分球員係由甲組升上嚟，始終甲組同港超係兩個世界，要畀球員感受比賽頻率，等佢哋適應唔同情況。」