上季擔任曼聯看守領隊嘅「逼搶之父」蘭歷克，今夏離隊轉任奧地利國家隊主帥後，竟然學咗尹戈爾成為另一位「方丈」，事關蘭Sir日前公開表示，勸戒麾下神鋒沙沙卡拉積錫，為自己前途着想，唔好加盟曼聯。

曼聯英超首仗輸畀白禮頓後打鑼搵前鋒，之前搵阿拿奧杜域斟介行動已煞停，又遭「新夏蘭特」施斯高拒絕，近日各媒體再爆料，曼聯最新目標係史特加25歲中鋒沙沙卡拉積錫。

呢位奧地利中鋒身高2米，前季上陣36次攻入17球，上季大部份時間養傷，僅上陣15次，但都入咗6球，曼聯如果簽到佢，將可解決前鋒問題。

不過蘭歷克卻公開表示，球員為自己前途着想，切勿加盟曼聯：「依家最重要係沙沙卡拉積錫能健康完成球賽，咁先可以保持最佳狀態，對於佢嘅轉會傳聞，我覺得留喺史特加會有更好發展。」

蘭Sir嘅言論似曾相識，因為同一番說話講得最多係另一前曼聯主帥尹戈爾，尹帥對於曼聯當年炒佢一直耿耿於懷，傳聞蘭歷克喺曼聯半年有唔少不愉快經歷，最後因為無法同坦哈格合作，連原本升任曼聯顧問一職都唔撈，變成方丈。