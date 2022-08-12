鄭錦興林羽10球三分　福建險勝遊協

周五（12日）甲一聯賽，遊協面對康仁福建，在9人輪換下，幾乎打開勝門。但福建雙星鄭錦興和林羽頂住壓力，合力射入10球三分，攻入38分，以79：72險勝。

遊協今季未嘗一勝，餘下3場常規賽，其中兩場還要硬撼南華和東方龍獅，今場面對福建，可謂爭勝最佳機會。雖然只有9人輪換，但遊協大打爭氣波，首節胡重光和蔡鴻興合取13分，反觀福建慢熱問題依舊，靠著楊瑞鴻連取7分，打成22：22平手。福建射手徐遠征偷波得手，惟快攻「炒樽」，好在鄭錦興和林羽射入4球三分，上半場領先41：37。

盧冠喬內外開弓，福建首次拉開雙位數差距。但遊協展現韌力，李瑜豐、錢嘉豪和陳可鈐打出11：0的攻勢，追剩1分，福建後衞黃律堯完第三節射入壓哨三分，才成功「止血」。進入決勝節，鄭錦興扭傷腳踝，退下火線，但眼見李瑜豐不斷鏟籃得手，即重新上場，連入兩球三分，再助攻林羽上籃擴大優勢，終以79：72險勝，暫錄3勝5負，最後一場常規賽會對永倫。

福建有3人得分上雙，林羽和鄭錦興分別射入5球三分，取得23分和15分，楊瑞鴻交出17分11籃板。遊協方面，李瑜豐取得15分10籃板，吳嘉軒和蔡鴻興各得12分。

鄭錦興表示上場不敵安保漢友後，士氣大受打擊，加上今場失誤頗多，遲遲未能拉開比數。常規賽最後一仗對永倫，他期望打出最好表現：「慶幸還有一個月時間部署，希望會是今季打得最好的比賽，爭到頭6。相信內線會很吃力，盡量不讓賀斯福接波。」

同日尾場南華對漢友，因南華有球員確診新冠肺炎，籃總宣布改期。