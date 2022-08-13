球王末路！美斯無緣金球獎30人候選名單

《法國足球》公布今屆金球獎30人候選名單，出現意外結果，曾7次獲獎兼上屆得主美斯，竟然落選，令人慨嘆呢位35歲阿根廷球王嘅足球生涯已步入黃昏。

至於美斯嘅宿敵C朗連續18年榜上有名，但相信都只係陪跑，預料將會由皇馬前鋒賓施馬大熱奪獎。

美斯曾經7次奪得金球獎，屬於獲此項殊榮最多嘅球員，包括過去2屆都由佢當選，但今屆卻落選30人候選名單，亦係佢自2005年以來首次無緣競逐金球獎，令人嘩然。

法國傳媒指，美斯之所以落選好大程度上由於主辦機構《法國足球》改變計算球員表現時期有關，因為今屆金球獎以球員上年8月至今年7月嘅表現為評選標準，換言之，美斯上年7月協助阿根廷捧美洲國家盃冠軍嘅成績，唔計算在內。

美斯上季由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門(PSG)後，表現平庸，踢26場法甲僅入6球，係佢自2006/07年球季以來，首次一季聯賽入波只有單位數，成為美斯名落孫山主因，佢嘅PSG隊友尼馬亦落選。

今屆金球獎將於10月17日公布最後得主，上季協助皇馬奪得西甲及歐聯冠軍嘅賓施馬好大機會首次攞獎。

今屆金球獎30人候選名單

賓施馬 (皇家馬德里)

泰拔高圖爾斯 (皇家馬德里)

雲尼斯奧斯祖利亞 (皇家馬德里)

魯迪格 (皇家馬德里)

卡斯米路 (皇家馬德里)

莫迪歷 (皇家馬德里)

穆罕默德沙拿 (利物浦)

路爾斯戴亞斯 (利物浦)

阿歷山大阿諾特 (利物浦)

達雲紐尼斯 (利物浦)

法賓奴泰華利斯 (利物浦)

華基爾雲迪積克 (利物浦)

菲爾科頓 (曼城)

貝拿度施華 (曼城)

馬列斯 (曼城)

祖奧簡斯路 (曼城)

奇雲迪布尼 (曼城)

艾寧夏蘭特 (曼城)

孫興民 (熱刺)

哈利卡尼 (熱刺)

甘美治 (拜仁慕尼黑)

沙迪奧文尼 (拜仁慕尼黑)

拉菲爾利亞奧 (AC米蘭)

邁治蘭 (AC米蘭)

基斯坦奴朗拿度 (曼聯)

羅拔利雲度夫斯基 (巴塞隆拿)

杜辛華荷域 (祖雲達斯)

基利安麥巴比 (巴黎聖日耳門)

尼干古 (RB萊比錫)

施巴斯坦賀拿 (多蒙特)