17歲天才1傳1射　多蒙特開季2連勝

周六(13日)凌晨德甲，多蒙特作客以3比1反勝弗賴堡，17歲天才前鋒尤素法莫高高今仗演出光芒四射，貢獻1次助攻及射入1球，成為贏波大功臣，難怪被睇好會成為繼艾寧夏蘭特之後，下一位被豪門球會瘋搶嘅多蒙特射手。

弗賴堡憑主場之利，開賽35分鐘由前鋒基哥列舒治頂入打開紀錄，不過換邊之後，成為多蒙特2位後備上陣嘅新星表演時間，18歲前鋒基坦斯同尤素法莫高高「撞牆」後，起腳遠射，弗賴堡門將菲利根竟然接波甩手，皮球飛入網。

多蒙特扳平後，士氣大振，最後6分鐘連入2球，先係尤素法莫高高近門射入，反超前2比1，跟住另1位後備上陣球員馬里奧斯禾夫右路突破，個人表演射成3比1完場，換言之多蒙特今場3個入波都係由後備上陣球員攻入。

特別係2位小將基坦斯、尤素法莫高高表現搶鏡，17歲嘅尤素法莫高高1年前已打出名堂，呢位喺喀麥隆出世嘅球員已成為德國U21主力，如果保持水準，隨時有機會晉身大國腳，為德國出戰今屆世界盃。

至於18歲嘅基坦斯同「師兄」查頓辛祖一樣，都係出身於曼城青年軍，其後轉投多蒙特，話唔定將來有機會回歸英超。