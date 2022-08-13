夏蘭特今晚又登場 留名睇佢「戴帽」
2022年08月13日 12:01
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(Getty Images)
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英超盟主曼城在開鑼戰旗開得勝，星級前鋒艾寧夏蘭特光芒四射，周六(13日)晚返回主場迎戰新升班的般尼茅夫，有望繼續展示強大進攻火力。而般尼茅夫首輪奏凱後亦信心十足，升班球隊季初賽事例必搶韁，開半場大[1.5球]機會甚濃。(Now 621周六晚10時直播)
般茅有信心唔會縮
曼城今季有艾寧夏蘭特加盟，這位挪威射手級數極高，加上奇雲迪布尼、基亞利殊等中場供應，成功取得大量入球機會，最終亦有2球進帳。曼城已開始適應新的進攻模式，入球可望大爆發，尤其領隊哥迪奧拿向來擅長搶攻，曼城近3次面對般尼茅夫，全部半場總入球已開2球或以上。
般尼茅夫今季重返英超，升班球隊季初往往無所畏懼，用驚人鬥志踢出好成績，般尼茅夫首仗就以2:0擊敗阿士東維拉，而且早在開賽2分鐘已先開紀錄。般尼茅夫現時信心爆棚，早段很大機會嘗試爭取先入波，預計上半場會踢得較開放，有望開出半場大[1.5球]。
直播表
周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 神戶勝利船
有線601、661台、香港開電視77台
周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 群馬草津溫泉
有線602、662
周六5:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC大邱
無綫數碼頻道85
周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 湘南比馬
有線601、661台
周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 京都不死鳥
有線604、664台
周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 漢堡
on.cc東網
周六7:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 愛華頓
Now 621、611、Viu TV 99台
周六10:00pm 英超 曼城 Vs 般尼茅夫
Now 621
周六10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城
Now 622
周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 紐卡素
Now 623
周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 列斯聯
Now 625
周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 富咸
Now 624
周六11:00pm 西甲 切爾達 Vs 愛斯賓奴
Now 632
周六11:00pm 法甲 摩納哥 Vs 雷恩
Now 639
周日0:30am 英超 賓福特 Vs 曼聯
Now 621、611
周日0:30am 意甲 AC米蘭 Vs 烏甸尼斯
Now 638
周日1:00am 西甲 華拉度列 Vs 維拉利爾
Now 632
周日2:45am 意甲 萊切 Vs 國際米蘭
Now 638
周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華歷簡奴
Now 632
周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 蒙彼利埃
Now 639