夏蘭特今晚又登場　留名睇佢「戴帽」

英超盟主曼城在開鑼戰旗開得勝，星級前鋒艾寧夏蘭特光芒四射，周六(13日)晚返回主場迎戰新升班的般尼茅夫，有望繼續展示強大進攻火力。而般尼茅夫首輪奏凱後亦信心十足，升班球隊季初賽事例必搶韁，開半場大[1.5球]機會甚濃。(Now 621周六晚10時直播)

般茅有信心唔會縮

曼城今季有艾寧夏蘭特加盟，這位挪威射手級數極高，加上奇雲迪布尼、基亞利殊等中場供應，成功取得大量入球機會，最終亦有2球進帳。曼城已開始適應新的進攻模式，入球可望大爆發，尤其領隊哥迪奧拿向來擅長搶攻，曼城近3次面對般尼茅夫，全部半場總入球已開2球或以上。

般尼茅夫今季重返英超，升班球隊季初往往無所畏懼，用驚人鬥志踢出好成績，般尼茅夫首仗就以2:0擊敗阿士東維拉，而且早在開賽2分鐘已先開紀錄。般尼茅夫現時信心爆棚，早段很大機會嘗試爭取先入波，預計上半場會踢得較開放，有望開出半場大[1.5球]。

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 神戶勝利船

有線601、661台、香港開電視77台

周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 群馬草津溫泉

有線602、662

周六5:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC大邱

無綫數碼頻道85

周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 湘南比馬

有線601、661台

周六6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 京都不死鳥

有線604、664台

周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 漢堡

on.cc東網

周六7:30pm 英超 阿士東維拉 Vs 愛華頓

Now 621、611、Viu TV 99台

周六10:00pm 英超 曼城 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六10:00pm 英超 阿仙奴 Vs 李斯特城

Now 622

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 紐卡素

Now 623

周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 列斯聯

Now 625

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 富咸

Now 624

周六11:00pm 西甲 切爾達 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六11:00pm 法甲 摩納哥 Vs 雷恩

Now 639

周日0:30am 英超 賓福特 Vs 曼聯

Now 621、611

周日0:30am 意甲 AC米蘭 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日1:00am 西甲 華拉度列 Vs 維拉利爾

Now 632

周日2:45am 意甲 萊切 Vs 國際米蘭

Now 638

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日3:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 蒙彼利埃

Now 639