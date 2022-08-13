黃澤林美網後告別青年組　冀享受比賽

香港青少年網球手黃澤林（Coleman）於周六（13日）與一眾屬於港青訓練計劃的球手交流，他在活動後透露即將舉行的美網青年組，將會是其最後一場青年組賽事，之後將完全投入職業賽。

在這1年間先後贏得美國，及澳洲網球公開賽青年組男雙冠軍的Coleman，與其父親黃悅明及香港網球總會會長莫君逸，齊齊現身九龍仔公園香港網總網球中心，向在場的小球手作分享，及後Colema親自落場，與小朋友切磋，小球手們跟這位「香港網壇新星」交手時，亦顯得相當興奮，他們最後更得到Coleman的親筆簽名，收獲豐富。

Coleman近年表現愈見進步，成為本地體壇一顆新星，如今他將以青年組男雙衛冕冠軍的身份出戰美網青年賽，但他未有給予自己額外壓力：「無論贏同輸，我打波係為咗享受。因為我哋每個禮拜都有比賽，如果日日都批評自己，好難堅持到咁耐。我可以話自己係一個正能量嘅人，令到我出到去都可以盡力比賽同享受。」

談到短期動向，Coleman就透露下一個比賽，會以外卡身份到西班牙，首度出戰挑戰賽，這場賽事更會在拿度網球學校舉行，令Coleman相當興奮：「好希望可以喺嗰度做得好，又可以俾我好好為美網熱身。」