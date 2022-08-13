亞冠盃　傑志友賽反勝韓職仁川聯

備戰「亞冠盃」淘汰賽的港超聯球隊傑志，周六（13日）早上出戰在南韓集訓的最後一場熱身賽，對手為韓職K1球隊仁川聯。結果「藍鳥」在上半場先落後情況下，換邊後憑米基爾和艾力士的入球，以2比1反勝對手。

今場應教練團要求，傑志未有對外公布今仗陣容，惟透過球隊提供的比賽照片可見，丹尼、巴爾拿、米基爾和艾力士等球員都有披甲；仁川聯同日晚上將於韓職硬撼全北汽車，今場收起大部分主力，但仍派出哥斯達黎加外援伊利亞斯阿古拿應戰。上半場落後0比1的傑志，易邊後有米基爾和艾力士斬獲入球，以2比1反勝。

賽後總監兼主教練朱志光，對球隊今場表現作總結：「今場對仁川聯，對手雖然唔係話『夫添』，但都有啲主力喺度嘅，包括有外援踢足全場，對手好認真，早段我哋未適應對手嘅節奏，受壓比較多，亦都先失波。整體嚟講今場都踢得唔錯，之前嘅問題有改善到，但當然仍有不足。」「朱Sir」認為亞冠16強對手巴吞聯，行軍速度會比仁川聯更快，提醒球隊由開局第一秒就要保持高集中力。

最終傑志在今次南韓集訓之旅的4場熱身賽，取得3勝1負成績，「朱Sir」透露傑志完成南韓集訓後，下周一（15日）將啟程前往日本。