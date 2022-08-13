最佳教練頒獎　「鬍鬚」教練Gregory與李靜齊上榜

由港協暨奧委員會及香港體育學院（體院）聯合組成的香港教練培訓委員會主辦，並獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的「2020及2021賽馬會香港優秀教練選舉」頒獎典禮，今屆以線上形式舉行，帶領張家朗為香港贏得史上第二面奧運金牌的劍擊花劍隊教練Gregory Koenig，以及在東京奧運上贏得一銀一銅獎牌的殘疾人羽毛球教練劉南銘，齊齊榮膺個人項目高級組的最佳教練。

2020及2021年香港運動員於多個大型運動會及國際賽事締造驕人成績，為港爭光，當中包括東京2020奧運會及殘疾人奧運會、第14屆全國運動會、第11屆全國殘疾人運動會、2021亞洲青少年殘疾人運動會，以及多個世界錦標賽及亞洲錦標賽。非凡成就的背後，教練及支援團隊實在功不可沒，而發掘及培訓具體育天賦的運動員，對整體及長遠體育發展亦相當重要。

在頒獎禮上就是表揚一眾為體壇付出及勞苦功高教練員，頒發獎項包括全年最佳教練奬、優秀服務奬、最佳教練培訓工作者奬、最佳隊際運動教練獎、精英教練奬、社區優秀教練奬以及學校優秀教練奬等，而其中首次榮膺為個人項目高級組最佳教練的劍隊法藉「鬍鬚」教練Gregory Koenig，多謝各方的支持外，更期望在明年亞運會及2024年巴黎奧運會再帶領運動員為港爭光。

至於乒乓球女隊教練李靜及硬地滾球教練郭克榮，則同時獲團體項目高級組全年最佳教練榮譽，田徑教練司徒民浩及殘疾人乒乓球（傷殘人士）教練張佳贏得個人項目青少年組全年最佳教練獎；殘疾人乒乓球（傷殘人士）教練董禹辰則獲得團體項目青少年組全年最佳教練獎。

優秀服務獎由賽艇教練Chris Perry及殘疾人保齡球（傷殘人士）教練張榮傑奪得，以表揚他們多年來服務港隊的貢獻。Chris Perry教練是香港體育學院（體院）前賽艇總教練，任教港隊36年，帶領運動員征戰奧運會、亞洲運動會等大型運動會及國際比賽，共奪得超過150面獎牌。張榮傑教練擔任香港殘疾人保齡球隊總教練逾15年，在他的帶領下，殘疾人保齡球隊由興趣班發展至精英項目。他積極提高運動員的技術水平，在多個國際賽事中屢獲佳績。

最佳教練培訓工作者獎的得主為龍舟教練李婉詩，她一直致力推動龍舟教練培訓及發展，由零開始建立以香港為本的訓練階梯架構、課程框架、內容及評核準則。

本屆有53位教練榮獲精英教練獎，以表揚他們在2020及2021年帶領運動員或運動隊伍在國際賽事中取得優秀成績；社區優秀教練獎有35位教練獲獎，藉此嘉許他們培育社區運動員或運動隊伍的貢獻；學校優秀教練獎則有26位全職教師得獎，表揚他們對推動學界運動的貢獻。