訪賓福特非勝不可　曼聯大開殺戒

周日(14日)凌晨英超焦戰之戰，賓福特主場對曼聯，「紅魔鬼」曼聯喺新帥坦哈格率領之下，今季首仗英超立即輸波，表現備受批評，輿論壓力之下，今仗非勝不可，勢必主攻搶分。不過，曼聯防線不穩，恐怕難保清白之身，加上兩隊近3次對賽，總入球都達3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。(Now 621及611周日凌晨零時30分直播)

曼聯上仗主場1比2不敵白禮頓，坦哈格有排錯陣之嫌，包括正選陣容收起星級射手C朗，反而安排中場基斯甸艾歷臣客串踢正前鋒，效果差強人意。

C朗或復任正選

不過，C朗下半場披甲，以及基斯甸艾歷臣踢回最擅長嘅中場位置後，作出唔少妙傳，進攻組織有明顯改善。相信坦哈格吸取教訓後，今仗應會變陣，由C朗復任正選，提升攻力。

不過，以哈利馬古尼為首嘅曼聯防線，始終難予人信心，同新加盟中堅利辛度馬天尼斯仍然未建立默契，經常出現甩漏。曼聯今場推前搶攻，隨時令賓福特有機可乘。

至於賓福特雖然球星欠奉，但勝在鬥志一流，上仗英超作客落後2球，都可以逼和李斯特城2比2，今場有地利優勢，無懼同陷入弱勢嘅曼聯鬥攻。賓福特上季主場1比3不敵曼聯，預料雙方今場有望再次合演入球騷。