Red Bull3人籃球賽揭幕　9支隊伍率先入決賽

「Red Bull Half Court三人籃球賽」周六(13日)正式展開，9支隊伍率先取得8月20日男子組決賽日席位，其中包括：香港甲一球員蔡龍德率領的「康仁維肝」、前甲一球員劉子禮率領的「D.Twelve」及甲一球隊東方龍獅球員組成的「Eastern」等。周六（14日)比賽將繼續在九龍灣啟業運動場進行男子組第2天初賽，32支參賽隊伍將爭奪餘下9個男子組決賽日席位。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」男子組初賽在今日起一連兩天(8月13、14日)舉行，64支球隊其中包括2支通過「Red Bull Half Court Youth Workshop」組成的隊伍，爭奪共18個決賽日比賽名額，晉級球隊8月20日將與上屆男子組冠軍及亞軍爭奪香港區冠軍。女子組賽事將於8月20日舉行，參賽隊伍包括：16支通過報名參賽的隊伍、2支通過「Red Bull Half Court Youth Workshop」組成的隊伍，以及Red Bull Half Court 2021女子冠軍及亞軍隊伍。

今屆「Red Bull Half Court三人籃球賽」參賽隊伍不乏本地男子甲一及甲二聯賽的籃球精英，例如：永倫的蔡龍德、許烜行、文俊浩、廖健鋒、遊協的幸啟文、飛鷹的Richard Bradstreet、建龍飛馬的劉嘉榮、邱廣華、騰和旭暉的黃浩賢、Christian Sean Pevvy等等。

男子組首天初賽，32支參賽隊伍分成8個小組先進行單循環賽，小組第一、二名隊伍進入第二輪賽事，被分成4個組別再進行單循環賽，爭奪9個決賽日名額。蔡龍德與一班永倫隊友許烜行、文俊浩、廖健鋒組成的康仁維肝，在第一、二輪小組賽均以3戰全勝姿態晉級取得決賽日門券。前甲一球員劉子禮、司徒偉傑以及效力滿貫、建龍飛馬的楊文綱及彭逸匡組成的D.Twelve在兩輪小組賽均取得首名。其他晉級8月20日男子組總決賽的球隊還有：「邊邊」、「Eastern」、「Crossover」、「D.Twelve」、「史東拿」、「Pharaoh」、 SMOOV」。最後一個名額由第二輪小組的最佳績第3名獲得，最終結果稍後公布。

Red Bull Half Court三人籃球賽決賽

日期：2022年8月20日(六)

地點：屯門H.A.N.D.S籃球場 (屯門鄉事會路2A號愛定商場)

時間：0930 – 1830