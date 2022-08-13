亞冠盃　興奮多過緊張　羅梓駿16強盼做得更好

港超聯球隊傑志、香港足球代表隊，早前接連歷史性闖入「亞冠盃」淘汰賽，以及「亞洲盃」決賽周，成績令人鼓舞。當中現年25歲的羅梓駿屬兩隊主力，在7場比賽中悉數正選上陣，表現備受讚賞。吸收了多項大型比賽的經驗，相信「羅梓」在「亞冠盃」16強對巴吞聯時，會有更精彩演出！■圖／文：李浚湣

上季港超聯停擺前，羅梓駿各項賽事只曾5次為傑志正選上陣，聯賽更成板櫈球員，不過在4月份「亞冠盃」分組賽、6月份「亞盃外」，以及剛完成的「東亞盃」，他卻成為傑志及港隊重要一員。成功非僥倖，賽前對狀態抱有懷疑，亦未想過會受到重用的「羅梓」，透露自己下了不少苦功：「好彩集訓期間操番起狀態，最緊要喺調整心態，我會問自己喺呢幾個比賽究竟想唔想踢，如果想踢就要作出改變，好似冇場練波時，就練多啲體能。」

自2017年「亞冠盃」第3圈外圍賽，對蔚山現代一仗後備上陣開始，「羅梓」在亞冠賽場表現不斷進步，今屆進攻上更在邊路製造不少威脅，交出一入球及一助攻，他表示最主要是教練的鼓勵及支持：「頭一兩次踢亞冠，『細榮』（梁志榮）同『朱Sir』（朱志光）都唔會畀太複雜嘅指示，或者要求我太多，盡量都係做好防守為主，但當見到我慢慢認清自己嘅能力，就叫我放膽去進攻。」然而始終是後防球員出身，「羅梓」承認自己在進攻方面有很大改善空間，包括起腳決定及臨門一腳的準繩度。

即將隨「藍鳥」首度出戰亞冠16強，「羅梓」坦言非常期待：「好想睇吓可唔可以行得更遠，同埋我哋都知今次係難得機會，尤其香港足球近年有咁多不利因素，包括疫情同超聯停擺等，反而會興奮多過緊張。」他表示隊內目前士氣及信心高昂，而經過多場港隊比賽後，個人亦成長不少，相信可以做得更好，並笑言會嘗試爭取入球，在賽事中留下一些個人記錄。

【羅梓駿Profile】

出生日期：

1997年3月2日（25歲）

身高：1米71

司職：左閘、右閘、右翼衞

現效力球隊：傑志

曾效力球隊：夢想FC

不斷努力因唔想被淘汰

2015年在傑志出道的羅梓駿，近年捱出頭來，他坦言從小便不相信「天才波」，明白要在球圈佔一席位，一定要下苦功：「疫情最嚴峻嗰時都留得低，就會諗自己都有能力，但想繼續踢落去就要有進步。我細細個已經踢波，唔想到依家先畀人淘汰。」對於未來目標，「羅梓」認為目前狀態及心態等皆相當正面，希望接下來的5至8年能有機會外流，擴闊眼界。

司職右翼衞的「羅梓」，在港隊的表現總不及傑志搶鏡，他表示亦有跟港隊主教練莊恩安達臣討論過，「羅梓」認為兩隊人腳的分野是主要原因：「傑志中場有唔少外援，加上基爾頓鍾意攞波自己帶，所以由守轉攻時，我會跑多啲落底線，畀多啲空位佢哋去帶波再分畀我，所以可以經常落底出波。」「羅梓」直言港隊踢法有別，加上整體球員級數沒有外援般高，自己偏向不會壓得太前，令進攻表現未算太突出。