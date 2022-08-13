謝四壓林伯　雙特大戰維拉嗒拖肥

英超周六(13日)早場雙特大戰，阿士東維拉主場迎戰「拖肥」愛華頓，兩位前英格蘭中場領軍交鋒，結果謝拉特率領嘅維拉，憑丹尼艾格斯開紀錄，貝安迪亞建功，以2比1擊敗林柏特領軍嘅愛華頓，打開勝利之門，謝四開香檳，愛華頓開季吞下兩連敗，林伯擰晒頭。

維拉強陣出擊，丹尼艾格斯拍奧尼屈堅斯雙箭頭，菲臘比古天奴中場支援，愛華頓亦擺出三箭頭全攻型陣式，杜韋麥尼爾、安東尼哥頓拍迪馬雷格雷，實行鬥攻。24分鐘，愛華頓一度攻破對方大門，安東尼哥頓門前大腳轟入，可惜越位在先被判詐胡。31分鐘維拉由守轉攻，奧尼屈堅斯右路停定傳中，丹尼艾格斯中路接應轉身勁射破網成1比0。

愛華頓似乎黑氣纏身，繼上仗賓葛菲特受傷，今仗又有杜哥利早段傷出，下半場調動，亦只能換入荷西朗頓，場上形勢亦陷於被動，林柏特都冇晒符。謝拉特就唔同你急，領先下穩住勝局，尾段換入里安拜尼打突擊，86分鐘貝安迪亞接應奧尼屈堅斯妙傳建功成2比0，轉頭佢哋嘅盧卡斯迪治尼擺老烏，幫愛華頓「破蛋」追成1比2完場。