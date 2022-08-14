香港公開劍擊賽　佘繕妡封后：為自己而戰

康文署公開劍擊錦標賽周六（13日）開打，佘繕妡於首日賽事表現出色，女重決賽力壓方心，贏得冠軍。回顧近月表現，佘繕妡大讚團隊於世錦賽取得前8，創下里程碑，而疫情稍緩下將盡量參加本地賽，爭取更佳本地排名出戰世界賽。

世界錦標賽贏得女重個人賽銅牌的「微笑劍后」江旻憓缺席今站賽事，其港隊隊友佘繕妡、朱嘉望、陳渭泠及連翊希周六悉數登場，全部小組賽順利晉級，直入32強。本地排名第一兼衞冕的連翊希（Coco）淘汰賽連過3關後，4強意外以11比12不敵排名12的方心。本地排名第2的朱嘉望32強以12比6力壓世少賽銅牌得主陳海琳，16強再以15比13 險勝邱瑞瑩，8強與佘繕妡上演激戰，以14比15僅負，無緣4強。

亞錦賽個人賽銅牌得主陳渭泠（Natalie）亦在8強以13比15不敵陳祉澄意外岀局。7月世錦賽前確診的Natalie透露，近期岀現咳嗽等長新冠症狀，是日狀態非最佳，期望10月本地賽有更佳表現。

女重賽最終由3月贏得NCAA冠軍的佘繕妡（佘佘）突圍而出，決賽以15比2力壓方心奪冠。賽後她表示，8強對朱嘉望一戰頭部被撞，以致在之後的賽事亦難以集中，幸無大礙。本地排名第3的「佘佘」直言今次是為自己而戰，「之前疫情關係回港要隔離21日，無法回來參賽，所以今次都盡量參加，下星期再回美國。（冠軍）『真係想攞』，因為都想爭取本地排名積分，機會來到就要爭取。」

今季佘繕妡曾於巴塞隆拿站世界盃16強打敗頭號種子崔仁晶，8強1劍憾負另一南韓劍手宋世羅，她表示今季有不少進步，但最開心女重隊於世錦賽取得突破：「今季好多挑戰，每一站比賽都好不容易，但都開心每一場都有新的啟發，特別是巴塞隆拿站世界盃8強，對手是『由細睇到大』，表現一直好穩定，好滿意自己的發揮，世錦賽好開心，團體第一次入8強。對南韓其實有得打，但我們要再部署一下，下次相遇要克服劣勢。」

男重方面，世錦賽闖進8強的方凱申意外4強7比15不敵劉昊峯止步。決賽周澤軒以15比11力挫劉昊峯捧走冠軍。27歲的周澤軒連續兩個本地賽封王，他表示，方凱申取得世錦賽頭8佳績，對重劍隊很大鼓舞，「看到他由之前的低潮走岀來，證明只要堅持就會見到曙光，他令到以往不太受注目的男重隊有更多人關注。」現時本地排名第5的他，早前只能自費參加世界盃等賽事，從未出戰過亞錦賽、世錦賽的他表示會積極爭取更佳排名，下季隨隊出賽。