曼聯吞4蛋恥辱排包尾　坦哈格轟：垃圾！

曼聯30年來首次喺英超排包尾！周日(14日)凌晨英超大戰，曼聯作客慘吞賓福特4蛋，開季連輸2場後喺聯賽榜墊底，新帥坦哈格更成為101年來首個執教頭2場輸晒曼聯教頭，前景相當惡劣。坦哈格賽後亦發火炮轟球員踢得「垃圾」，直指球隊需要引入更多高質素球員。

曼聯首戰主場1比2輸畀白禮頓，今仗面對賓福特更兵敗如山倒，門將迪基亞早段連環送禮，先係接波甩手畀祖殊達施華射門漏入，18分鐘再交醫院波累隊友被逼甩，馬菲亞斯贊助輕鬆射成2比0。賓福特喺30同35分鐘再由賓美同麥比奧莫建功，半場領先4球並維持到完場。

開咧連輸2場兼得失球負5，令曼聯自1992年後首次再嘗包尾滋味，當年「紅魔鬼」頭2仗輸畀錫菲聯(1比2)同愛華頓(0比3)後墊底，第3輪打和葉士域治先搶到第1分，估唔到曼聯之後愈踢愈好，最後神奇拎到聯賽冠軍。不過曼聯依家情況立立亂，第3輪仲要迎戰冠軍熱門利物浦，搶分難度極高。

備受壓力嘅坦哈格，成為1921年嘅約翰卓文後，第1個執教頭2場正式比賽輸晒嘅曼聯主帥，佢賽後亦大發牢騷：「真係好垃圾，我哋需要更高嘅水平，球隊好明顯要改變，35分鐘輸4球係冇可能發生嘅事，我為球迷覺得難過，我哋令到佢哋失望。領隊要負最大責任，嗰個就係我，曼聯需要有質素嘅新球員，我哋正盡努力遊說佢哋加盟。」