早走早着！C朗當坦哈格透明　拒向球迷道歉

葡萄牙球星C朗拿度今夏向曼聯提出轉會要求，但至今仍「滯留」曼徹斯特，周日(14日)作客賓福特今季首度擔正，即遇上慘輸0比4嘅恥辱戰果。完場後C朗心情極差，拒絕助教麥卡倫要求向隨隊球迷道歉外，甚至喺坦哈格身邊行過都全無交流，直情當領隊「透明」！

今場踢足90分鐘嘅C朗表現低迷，完場後喺噓聲中「行屍走肉」咁慢慢步離球場，期間助教麥卡倫要求佢留低，同全隊一齊向隨隊作客嘅球迷道歉，但C朗就一於少理繼續走向更衣室，到場邊更喺皺晒眉嘅坦哈格身邊走過，但兩人全無身體或者目光交流，形同陌路人。

據《曼徹斯特晚報》報道，迪基亞、麥湯米尼、拉舒福特、艾蘭加、般奴費南迪斯、雲迪碧克同達洛治都有當面同球迷道歉，而哈利馬古尼就只係離遠向球迷鼓掌示意，隨即就跟埋C朗返更衣室。C朗喺熱身賽曾經未完場就離開，被坦哈格公開炮轟破壞團結，唔知今次會唔會再受責備。

雖然C朗嘅態度令球迷失望，但亦有唔少球迷為佢辯護，有網民留言：「C朗嬲係好應該，今場輸係因為條防線好唔掂，唔應該次次都搵C朗嚟做箭靶」、「C朗要求離開曼聯，就係唔想經歷呢啲咁嘅賽事」。