巴塞失分　今晚睇皇馬表演啦

西甲首輪焦點賽事，衞冕嘅皇家馬德里作客新升班球隊艾美利亞。皇馬上季勇奪西甲及歐聯，成為雙料冠軍，今季保留原班人腳打衞冕戰，西甲中下游球隊實在難以匹敵，加上「銀河艦隊」上季聯賽對升班球隊獲5勝1負，今場正好以艾美利亞作火力測試，作客讓一球、球半照捧上盤。（Now 632及611周一凌晨4時直播）

安察洛堤上季重執皇馬教鞭，即協助「銀河艦隊」連奪西甲及歐聯，並創下個人5大聯賽英、西、意、德、法「大滿貫」紀錄，威盡全歐。今夏皇馬以不變應萬變，陣容依然有王牌前鋒賓施馬及巴西翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，火力依然，僅從車路士簽入魯迪格，呢位德國守將被安排客串左閘，頂替離隊嘅馬些路，至於其餘離隊球員艾斯高、盧卡祖域等並非主力，對整體實力並無太大影響。

質素麻麻難抗班霸

「銀河艦隊」上仗2比0擊敗法蘭克福，歷史性第5次捧走歐超盃，西甲開鑼前再贏冠軍，氣勢沒法擋。佔主場之利嘅艾美利亞雖然上季以西乙冠軍升班，但上到西甲適應需時，況且球員質素麻麻，升班首仗即遇班霸皇馬，注定要交學費，而且艾美利亞早前踢熱身賽表現一般，今仗更難望搶分，皇馬上盤要得過。

直播表

周日5:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 福岡黃蜂

有線601、661台

周日6:00pm 日乙 德島漩渦 Vs 大分三神

有線602、662台

周日6:30pm 韓職 水原藍翼 Vs FC城南

無綫myTV Super

周日7:00pm 法甲 羅連安特 Vs 里昂

Now 639

周日7:00pm 蘇超 基爾馬諾克 Vs 些路迪

Now 638

周日7:30pm 德乙 漢諾威 Vs 雷根斯堡

on.cc東網

周日8:30pm 荷甲 阿積士 Vs 格羅寧根

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 法甲 阿些斯奧 Vs 朗斯

Now 639

周日11:05pm 法甲 尼斯 Vs 斯特拉斯堡

Now 639

周日11:30pm 英超 車路士 Vs 熱刺

Now 621、611

周日11:30pm 西甲 卡迪斯 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周一0:30am 意甲 拉素 Vs 博洛尼亞

Now 638

周一1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 基羅納

Now 632

周一2:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 羅馬

Now 638

周一2:45am 法甲 比斯特 Vs 馬賽

Now 639

周一4:00am 西甲 艾美利亞 Vs 皇家馬德里

Now 632、611