熱刺火爆逼和車路士　杜曹干地「講手」被逐

周一(15日)凌晨英超「倫敦打吡」火藥味爆燈！熱刺憑哈利卡尼喺96分鐘入波，作客2比2逼和車路士，呢場波出現唔少火爆鏡頭，最爭議一幕係熱刺最後入波前，中堅基斯甸羅美路茅招粗暴扯古古列拿頭髮，但球證同VAR視若無睹。完場後干地同杜曹再爆衝突，握手變講手，結果齊齊食紅牌出場。

主場出擊嘅車路士明顯佔優，19分鐘就由中堅高列巴尼窩利抽入，68分鐘熱刺由賀積查治遠射追平，領隊干地更專登走車路士後備席瘋狂慶祝，成功辣着杜曹，結果各拎1張黃牌。比賽之後愈踢愈火爆，惹火尤物基斯甸羅美路點起唔少火頭，同夏維斯、列斯占士都有衝突。

車路士喺77分鐘由列斯占士入波再度領先，去到補時階段熱刺瘋狂搶攻，喺一次角球攻勢入面，基斯甸羅美路粗暴扯住「爆炸頭」古古列拿頭髮，將對方拉到幾乎失平衡跌低，結果熱刺喺第2次角球就由哈利卡尼頂入，VAR檢查後竟判入球有效，最終兩隊踢成2比2平手。

完場後火藥終於引爆，杜曹同干地「循例」握手期間，杜曹直指干地握手「唔望人」而拒絕放手，互相謾罵引爆雙方職球員大混戰，最終球證向2人出示紅牌。杜曹賽後表示：「足球幾時開始批准扯頭髮？VAR睇完都覺得冇事，匪夷所思！」

熱刺領隊干地賽後就想淡化事件，話佢同杜曹嘅事只係「小問題」，雙方唔會有芥蒂，不過呢位意大利教頭心入面似乎唔係咁諗，幾個鐘頭後再喺twitter貼相寸杜曹，話早知襯佢慶祝入波嗰陣勾跌佢，呢對冤家之後有排鬥。