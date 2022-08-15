港超聯　班費逾800萬　冠忠南區目標前四

港超聯球隊冠忠南區周一（15日）於香港仔運動場，舉行拜神儀式。主席陳文俊透露來季班費逾800萬，並希望這支地區球隊可以衝擊聯賽前4。

冠忠南區新球季陣容有不少變動，12位新加盟球員包括艾華、基斯、李嘉耀、謝朗軒及回巢的劉學銘等，亦有冼柏德、容昊，盧錦宏及陳傲軒等U22球員加盟。南區主席陳文俊透露球隊班費約800至850萬，跟以往相若。教練團方面，上季擔任球隊技術總監的鄭兆聰（Ricky）重返主教練一職，比圖及范俊業分別為助教及守門員教練，貝可泓為球隊領隊。

陳文俊對球隊陣容感到滿意，希望可以衝擊前四，又認為雖然球隊進出的球員很多，但整體實力不會有太大變化：「例如列文走咗，就搵咗基斯替住個位，前面占士（夏志明）去咗英國，就搵咗艾華，都係位換位。」對於新賽季有3支區隊角逐港超，陳文俊表示區隊的配套及政府支援較為健全，有更多區隊參賽對球市氣氛有正面影響。

至於再度成為球隊主教練的Ricky，就對球隊磨合情況表示滿意，但強調友誼賽及正賽始終有分別，認為球隊狀態仍有提升空間：「因為耐冇踢，有啲球員好似杜度，Shu（佐佐木周），好多都5個月冇比賽，起碼都要7至8場波先操起狀態。」談到重返球隊的劉學銘，Ricky認為學銘如果能夠打出以往在球隊的水準，對南區一定有幫助，但坦言「學銘」暫時並非正選，要同隊友「爭位」：「我覺得佢嘅水準，因為少踢咗比賽而停留咗，但佢可以好啲。呢個要靠佢自己喺訓練同比賽，擺多啲心機。」