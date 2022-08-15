港超聯　再戰頂級聯賽　艾華：感覺良好

港超聯球隊冠忠南區，周一（15日）於聯賽主場香港仔運動場，舉行開季拜神祈福儀式。幾位新加盟球員一同首度公開亮相，包括重返港超聯的艾華和基斯，以及回巢的劉學銘，其中艾華就對再戰頂級聯賽感興奮，各人都希望能為球隊贏得佳績。

為應付新季港超征途，冠忠南區季前積極增兵，包括引入艾華及基斯兩位洋將。闊別港超兩季後，艾華有機會再戰頂級聯賽，這位翼鋒表示非常期待，加盟冠忠南區後，艾華已多次代表球隊出戰熱身賽，與隊友有一定認識，他對球隊新季表現有頗大期望：「我嘅目標係爭聯賽冠軍，要成功絕對唔容易，我哋都需要每場波都全力以赴，但我相信以球隊嘅人腳，我哋有能力做到。」同樣重返港超舞台，還有巴西外援基斯，對此他表示：「重返港超感覺好好，一班南區隊友實力強勁，有信心可以同球隊攞到好成績。」

至於重返南區的劉學銘，就表示適應上不成問題：「過往喺度踢過3年，喺出面經歷過唔同嘅球隊，見識過唔同戰術體系，返番嚟見到熟悉又陌生嘅面孔，但基本上好多嘢都唔需要再去適應，始終我同Ricky（主教練鄭兆聰）都好熟，只需要同新球員再夾一夾。」現時南區後防有杜度和川瀨浩太等外援在陣，「學銘」承認對內競爭不小，但直言有信心爭奪正選位置：「有幾個唔同嘅球員，去推動自己去進步，我覺得呢個係正面嘅競爭。」