港超聯　標準流浪注入新血 一簽簽3個

標準流浪周一（15日）透過fb專頁公布為球隊注入新血，簽入具備成年隊經驗的年輕球員馬文政、呂卓芹，以及陳耀祖，並期望3人在隊中的「老大哥」提攜下，能茁壯成長。

已滿20歲的馬文政過往是香港青年代表隊成員，對上兩季都曾在港超賽事上陣，他說加盟標準流浪首要目標是要表現得更穩定、爭取更多出場機會。「『均宜』、『嘉緯』唔只係本地頂級球員，仲好鍾意同後輩分享經驗，所以我更需要有學習嘅心態。之前成日都冇乜方向，依家連技術細節都有教練、前輩指點，希望自己各方面都會有進步。」這位年輕中場說道。

司職防守中場的呂卓芹直言想向前輩「偷師」：「大球會或許更注重成績，標準流浪則着眼青年球員成長，更有前輩指點後生嘅球員，好記得嚟到呢度第一日已經有機會同盧均宜、林嘉緯同隊，印象非常深刻。我同『嘉緯』都係左腳仔，有機會當然想『偷師』啦！」

陳耀祖為3人中年紀最輕者，這位17歲小將司職右中場或左後衛、過往曾是流浪青年軍成員，去季則參與甲組比賽，他說會努力爭取出場機會：「由『菁英盃』開始，然後到聯賽，再下一步就係爭取入球。標準流浪培育過好多出色球員，近代例子有鄭兆均、徐宏傑，我會視呢啲前輩為奮鬥目標。」

【球員檔案】

馬文政：

出生日期：29-5-2002

身高：1.71米

曾效力球隊：晉峰、香港U23

呂卓芹：

出生日期：25-12-2003

身高：1.83米

曾效力球隊：東方龍獅

陳耀祖：

出生日期：24-5-2005

身高：1.73米

曾效力球隊：東區