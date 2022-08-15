冇假放！張小倫每日勤做康復訓練望盡快歸隊

香港花劍「大師兄」張小倫周一（15日）聯同另外5位運動員出席運動品牌活動，即場參與多個體能測試。他表示，腳傷康復情況理想，現時每日積極做恢復訓練，期望盡快歸隊，陪伴隊友爭奪2024奧運資格。

康文署公開劍擊錦標賽周日結束，花劍「大師兄」張小倫亦有「參與其中」擔任評述員，他笑言講劍講足8小時，「假期」相當充實。說到假期，劍擊港隊成員完成周日賽事後將放一個月長假，令「小倫」相當「羨慕」：「我就沒有假期了，每天勤力做康復治療，希望可以盡快歸隊。其實我的康復進度已比一般人快三分一時間，傷後兩個月已經能走路，做基本力量訓練。雖然受傷那刻很沮喪，但我現在沒有想太多，因為我發現心情愈好，好得愈快！」

花劍隊上季屢獲佳績，個人賽方面，「劍神」張家朗一度登上世界第一，法國站世界盃得金牌、世錦賽銅牌，蔡俊彥亦在南韓大獎賽勇奪銀牌。團體方面，香港男花亦在亞錦賽得銅牌，世錦賽得第5平最佳成績。

張小倫表示，去年團體可以取得奧運資格屬意料之外，自此各隊更加提防港隊，預計下季將會困難重重，但他對隊友有信心：「南韓和日本團體都好強，我們的首要目標是要先贏他們，拿到亞洲第一取得奧運資格。現在香港隊仍然『爭一隻腳』，希望後備隊員都可以追上張家朗和蔡俊彥的穩定水準。」他表示自己在隊中的角色為穩定軍心，期待繼續與隊友「並肩作戰」：「我想陪大家去到2024，就算自己有無得打，都想陪大家競逐奧運。」