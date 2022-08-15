紐尼斯沙拿撻着　利物浦半場搶宮

今輪英超壓軸戰，利物浦周二凌晨於晏菲路球場迎戰水晶宮。利物浦首戰作客富咸失分，今仗返主場肯定會搶攻，水晶宮近12次鬥紅軍輸晒，今場都好難爆冷，當中近5次聯賽交手全部半場落後，睇好利物浦半場可以搞掂，熱捧半場主勝。（Now 621周二凌晨3時直播）

利物浦英超首戰作客富咸，一致被睇好，客W只係得1.2倍，結果爆冷以2比2逼和富咸。不過球賽形勢一面倒，紅軍控球率達67%，而且新兵達雲紐尼斯已經融入球隊，佢同穆罕默德沙拿各入一球，今場只要發揮正常，面對水晶宮唔難再搵到入波。

啱啱呢個星期六，紅軍睇住兩大勁敵曼城大勝、曼聯大敗，利物浦既要追分，又怕好似紅魔咁突然大敗，最好方法梗係利用強勁攻力，早早入波穩住個勝局。

水晶宮遇紅軍投晒降

水晶宮上季搵嚟韋拉執教，表現的確有所提升，不過球隊實力同勁旅始終有一定距離，上場主場對阿仙奴都要吞兩蛋，而且水晶宮多年來面對利物浦都係捱打，近12次交手全敗，其中近5次聯賽碰頭，紅軍半場都可以取得領先優勢，預料利物浦今仗可以早早打開紀錄，半場主勝熱都要捧。