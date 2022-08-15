坦哈格被炒注項　有博彩公司提前派彩

曼聯開季兩連敗，坦哈格未知有冇帥位危機，但有博彩公司反應神速，當晚曼聯半場慘吞賓福特4蛋後隨即宣布，投注坦哈格今季英超首名被炒領隊注項提前派彩，此舉有借機抽水同宣傳成分，但亦反映博彩公司對坦哈格前途唔睇好。

當晚曼聯作客賓福特戰況慘不忍睹，博彩公司《Paddy Power》甚至未等全場結束，當曼聯半場落後0比4嗰陣已在官方twitter宣布投注坦哈格今季英超首名被炒領隊提前派彩，內文稱：「曼聯上半場0比4落後賓福特，我哋提前派彩投注坦哈格成為今季英超首名被炒領隊注項。」

最終曼聯無力破蛋輸0比4，兩輪過後排英超榜末，該帖文登出後獲得超過2萬個like及1454個轉發，傳媒評論指，博彩公司對坦哈格前景絕不看好，認為佢喺曼聯留唔到好耐，決定提早派彩。

英國各大博彩網站都有開出坦哈格成為英超首名被炒領隊賠率，開季前係33倍大冷門，首仗不敵白禮頓後起飛至18倍，上仗大敗於賓福特後，賠率僅餘7.5倍以下，至於現時首位被炒領隊大熱門係林柏特，賠率不足3倍。