東網直播滿貫VS香港東方　兩軍能力值爆錶　

甲一「Big 4」勁旅滿貫和香港東方今晚修頓碰頭，兩軍近況大勇，復賽至今全勝，今季首次正面交鋒，為「搶前二」勢必引發大戰！on.cc東網將於周二晚上8時40分直播「綠藍大戰」，而兩支球隊的Facebook專頁（滿貫籃球隊Facebook及香港東方籃球隊Facebook）、睇體Facebook及Youtube亦將同步直播。

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

滿貫和香港東方今季銀牌賽未有機會碰頭，對上一次相遇已經是去年5月的表演賽，該仗受口罩令影響下，球員均要戴着口罩作賽，最終東方以70比69「險勝」。雖然當日賽事只屬慈善性質，但1000張門票依然全部售罄，可見「綠藍大戰」有一定號召力。而兩隊最近兩次正式交手，要數到2019年常規賽及2018年銀牌賽，滿貫分別以76比68及74比67獲勝。3年後兩軍各有變動，前者吸納MVP球星蔡再懃，後者亦有新晉中鋒卜聿揚火速冒起，兩隊復賽後未嚐敗仗，今仗兩強相遇，睇頭十足。

滿貫自7月甲一重啟後，除大勝建龍飛馬和遊協至少30分外，另外加時以89比87絕殺班霸南華，成功中斷對方跨季27連勝，為力爭打破南華近年壟斷的滿貫注入重要強心針。滿貫取得4連勝後，現時累積5勝1負，對香港東方如能再下一城，爭入前二形勢大好。

至於7月尾有球員染疫的香港東方，原定7月26日對建龍飛馬一戰改期，休戰3周後，上場以122比74大炒南青，取得3連勝，而淨勝48分亦創香港東方今季最大勝仗。該仗東方外援拉利羅斯取得全場最高20分，另有李琪、楊睿騏、梁嘉顯、卜聿揚及迪維拉雙位數得分進帳。香港東方後衛梁嘉顯表示，「球員染疫後狀態其實影響，幸好對南青一仗團隊表現理想，今場對滿貫更有信心。」滿貫對建龍一仗，成功限制「Big J」漢尼拔得分，令該2米08加拿大籍中鋒只得14分，「嘉顯」對球隊有信心，希望打出精彩一仗：「始終我們人腳較齊，假如對手真的用額外兵源阻止『阿卜』，相信會為外線騰出空間，我認為我們由1至4號位外圍都有一定威脅，希望可以把握到機會。」

賽事資料：

8月16日（周二）

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:00pm 男子甲二賽事 日域 對 安青

8:40pm 男子甲一賽事 滿貫 對 香港東方

門票：正價60元 (60歲以上長者及學生優惠票：40元)

購票方法：周二早上10時起，於售票系統Cityline購票通發售