利物浦再失分！紐尼斯食紅　戴亞斯金球救駕

利物浦英超爭霸再遇挫折，周二(16日)凌晨主場迎戰水晶宮只能1比1逼和對手，連續2場失分而回，開季2輪已經落後爭標死敵曼城4分。利物浦貴價前鋒達雲紐尼斯慘成罪人，佢喺下半場失控用頭撞人直接食紅牌，好在路爾斯戴亞斯貢獻1扭5金球，為利物浦搶番1分。

利物浦有8,500萬鎊神鋒達雲紐尼斯首度擔正，但晏菲路首演變成噩夢，上半場2次黃金機會都浪費，水晶宮就靠韋費特沙夏一次反擊入波，半場意外領先1比0。利物浦下半場繼續控制戰局，但57分鐘達雲紐尼斯被佐基姆安達臣推，竟然沉唔住氣用頭頂向對方報復，難逃直接紅牌命運。

踢少個嘅「紅軍」4分鐘後有神來之筆，路爾斯戴亞斯左路個人突破，人叢中扭過5名水晶宮球員後喺禁區頂轟出世界波，為主隊追成1比1平手。利物浦之後繼續進攻，可惜冇辦法撕破水晶宮防線，結果連續第2場和波失分。

利物浦領隊高普賽後表示：「紐尼斯不斷被挑釁，但係佢畀出錯嘅反應，呢張紅牌係無可否認，紐尼斯要學精，可惜佢嚟緊幾場都冇得上陣。佐基姆安達臣想有呢個結果，佢成功咗，我之後會同紐尼斯好好傾下。」達雲紐尼斯食紅牌，意味佢會錯過上輪對曼聯嘅「雙紅會」。