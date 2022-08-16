葡萄牙成熟時　祖奧菲歷斯助攻「戴帽」

周二(16日)凌晨西甲，馬德里體育會作客以3比0大勝基達菲，新球季旗開得勝，馬體會前鋒祖奧菲歷斯今仗貢獻3次助攻，成為近11年以來，首位喺西甲上演助攻「帽子戲法」嘅馬體會球員。呢位有「新C朗」之稱嘅22歲葡萄牙國腳，曾經被質疑名不副實，今仗以行動證明身價。

祖奧菲歷斯分別上下半場傳畀艾華路莫拉達入波，造就呢位今季回巢嘅西班牙國腳梅開二度。踢到75分鐘，祖奧菲歷斯再直傳畀後備上陣嘅基沙文射成3比0。

賽後馬體會教練施蒙尼大讚祖奧菲歷斯演出精彩：「菲歷斯有天賦，正在成長，變得愈來愈成熟，大家有目共睹，佢喺球場上比其他人有更好嘅足球視野，佢傳畀莫拉達射入嘅第1球非常精彩，令球隊取得領先，菲歷斯狀態非常好，我希望佢繼續成長。」

祖奧菲歷斯2019年夏天以1.26億歐元天價轉會費，由賓菲加轉投馬體會，一度因為表現低迷，而被指係「水貨」。不過，祖奧菲歷斯上季演出已有明顯提升，今季仲取得夢幻開局，省靚「新C朗」招牌。