球例冇話唔畀扯頭髮？羅美路逃過追罰

熱刺對車路士嘅火爆大戰爭議持續，基斯甸羅美路粗暴扯古古列拿頭髮一幕更加係焦點，據英國《天空體報》報道，英足總將唔會追罰呢位阿根廷「茅王」，更諷刺嘅係足球條例並冇列明「唔準扯頭髮」，令基斯甸羅美路可以橫行無忌。

車路士領隊杜曹賽後批評：「足球幾時開始容許扯頭髮？」不過《天空體報》報道指，足球並冇明文規定「唔準扯頭髮」，只能靠球證判斷動作係咪屬於「暴力行為」，而基斯甸羅美路今次扯頭髮，經過VAR審視後就認為「冇問題」。由於VAR曾經介入，所以英足總亦冇權追罰呢位熱刺中堅。

由於條例嘅不確定，英超過去都有唔少扯頭髮場面，2016年李斯特城中堅賀夫曾經扯曼聯中場費蘭尼頭髮，費蘭尼就開肘報復，結果足總事後追罰2人各停賽3場；2018年，已經剪走爆炸頭嘅費蘭尼，就扯阿仙奴中場古安杜斯頭髮，但球證同足總都冇作出行動。

基斯甸羅美路走得甩，不過熱刺領隊干地同車路士領隊杜曹賽後「講手」被逐，英足總就正式落案檢控2人行為不檢，而杜曹賽後對球證安東尼泰萊嘅批評，亦正受到調查，唔排除會對佢另外作出處分。