歐聯附加賽　格流主場夠惡可拔頭籌

歐聯附加賽首回合，蘇超班霸格拉斯哥流浪主場鬥荷甲勁旅燕豪芬。兩隊上一圈同樣贏得驚險，為躋身分組賽必定冇保留。「格流」向來主場極惡，今仗必趁地利搶攻，主勝值得捧場。(Now 643周三凌晨3時直播)

「格流」喺雲邦賀斯領軍下，上季歐霸盃殺入決賽，證明有能力應付歐洲賽事，而佢哋喺歐洲賽嘅好表現，亦建基於主場強大威力。上圈對住聖基萊斯聯，「格流」首回合落後兩球下，次回合返主場反勝3比0晉級，近3仗主場全部保持不失球，對上4場歐洲賽主場更錄全勝，今仗藉主場氣勢可望先拔頭籌。

燕豪芬歐洲賽作客腳軟

燕豪芬上圈面對法甲摩納哥，兩回合法定時間都踢成平手，最終要去到加時戰先至贏波驚險晉級。呢支由雲尼斯達萊領軍嘅球隊平均年齡較輕，一班主力好似加普及沙維西蒙斯等都係20歲出頭，嚟到氣氛熾熱嘅「格流」主場或者會影響表現，加上佢哋近6場歐洲賽作客只贏過一場，今仗難阻主隊發威。

直播表

周三3:00am 歐聯 格拉斯哥流浪Vs燕豪芬

Now 643

周三3:00am 英冠 昆士柏流浪Vs黑池

有線601、661台

周三10:30am 美職 FC洛杉磯Vs華盛頓聯隊

Now 639