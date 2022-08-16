港超聯　東方龍獅友賽小勝晉峰　陳肇鈞現身跟操

新季舉行在即，兩支港超聯球隊東方龍獅及晉峰，周二（16日）早上於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行「拍跳」，東方憑正在跟操的陳肇鈞一箭定江山，1球小勝晉峰。賽後Philip指自己狀態理想，惟暫時仍未落實來季去向。

東方龍獅今場由廖富源把關，馬高斯夥拍高素巴耶夫出任中堅，胡晉銘、黃皓雋及正在跟操的陳肇鈞坐鎮中場，入球重任落在朱偉鈞、孫銘謙身上。至於晉峰後防包括鄭璟昊、葉卓文、曾仲楠，伍家揚、黃偉國及播磨浩謙則負責攻堅。

今場友賽即使在朝早進行，但港隊主帥莊恩安達臣亦有到場觀戰，最終東方龍獅憑陳肇鈞在開賽初段，接應黃皓雋左路角球，近門頂入，以1比0險勝晉峰。

一箭定江山的中場陳肇鈞（Philip），在早前約滿離開傑志後一直未有班落，賽後他透露自己只隨東方操練不足一星期，暫時仍未落實來季去向：「睇咗幾日（東方龍獅）大致上都幾好，因為我一直揾緊強度高啲嘅球隊。抖咗兩個月，都有好多球隊聯絡我，但暫時都未作出到決定，只可以話依家同東方好接近，但仲要等啲細節落實。」

相隔兩個多月再次比賽，Philip則認為狀態保持得不錯，至少能夠跟上節奏，以及投入比賽，希望來季可以進一步證明自己：「呢兩個月抖抖，睇清咗自己原來仲可以喺一隊高質素球隊立足，畀人睇到我最好嘅一面，起碼（能力）無下降，希望如果下季真係揀喺到，可以用過去經驗幫到球隊，同埋一班本地年輕球員。」

今場屬於晉峰第三場友賽，新帥鄧冠研承認在外援仍未歸隊下，加上部分球員因傷，以及需要跟隨港隊青年軍集訓，導致未有太多球員能夠調動，惟他對球隊備戰情況大致感到滿意：「球員落到場都好積極，而且防守紀律性、企位暫時都還可以；不過防守死球，同埋進攻上都要落多啲心思，尤其球隊拎唔到太多控球權，中場好易失波畀對手打反擊。」