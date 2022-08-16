亞冠盃　傑志赴日首操　黃洋：期待踢淘汰賽

港超聯球隊傑志完成南韓集訓後，已經轉抵日本，備戰周五（19日）舉行的「亞冠盃」16強賽事，球隊周二（16日）完成在日本的首課操練。隊長黃洋直言對下場對巴吞聯的淘汰賽對決感期待，至於總監兼主教練就希望球員能在下場大戰中，運用亞冠分組賽期間所累積的經驗。

即將出戰「亞冠盃」淘汰賽的傑志大軍，已經抵達日本並投入訓練，為「亞冠盃」16強對巴吞聯的賽事作最後準備。大軍早前完成在南韓的集訓，「朱Sir」總結成效時，認為球員狀態正逐步提升：「雖然有1場熱身賽取消咗，但我哋踢咗4場波，經過2個多星期嘅集訓，球員正循道漸進達到要求。」傑志於今屆分組賽成功突圍而出，首次闖入淘汰賽階段，「朱Sir」就希望球員在過去賽事所累積的經驗，能在下場賽事大派用場：「亞冠呢場淘汰賽好講球員臨場發揮，希望球員唔好忘記分組賽，或者過去比賽嘅經驗，攞返嗰啲嘢去應付呢場淘汰賽。」

傑志於南韓集訓期間，4場熱身賽取得3勝，包括上周六（20日）擊敗韓職勁旅仁川聯，黃洋就認為該場友賽，對球員適應比賽節奏有幫助。完成在日本的首課操練後，黃洋感覺當地天氣較南韓舒適，他相信氣溫問題對球員影響不大。淘汰賽大戰一觸即發，黃洋亦分享到此刻心情：「我相信所有球員都同我一樣，好期待呢場比賽，除咗丹恩奴域，所有球員都冇踢過亞冠淘汰賽，呢場波大家都一定會好興奮。」