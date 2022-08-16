普波維治創200自世青紀錄　後鯊魚戰衣時代最快泳手

羅馬尼亞新星普波維治（David Popovici）周一（15日）在歐洲游泳錦標賽再創佳績，於男子200米自由泳游出1分42秒97，不僅刷新個人保持的世青紀錄，也成為這個項目歷史第3快泳手。

普波維治日前已在100米自由泳決賽游出46秒86，打破由巴西施奴（Cesar Cielo）保持13年的世界紀錄。這個17歲新星周一再在200米自由泳決賽造出1分42秒97，以逾2秒之差力壓瑞士的Antonio Djakovic和奧地利的Felix Auboeck奪冠之餘，把自己在6月世錦賽創下的世青紀錄（1分43秒21）推前0.24秒。此外，他還成為這個項目歷史第3快泳手，僅次於世界紀錄保持者、德國的Paul Biedermann（1分42秒）和美國「水神」菲比斯（1分42秒96）。

值得一提的是，Paul Biedermann和菲比斯均是穿著鯊魚戰衣造出上述時間，意味着普波維治是後鯊魚戰衣時代200自最快泳手。

「這是一場艱難的比賽，這個時間是我努力換來的。」普波維治說。他樂見自己終於游入1分43秒內，「接下來我會休息一日，再在400自試試水溫。」