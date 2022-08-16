曼聯大敗早有先兆！球員賽前爆發衝突

曼聯亂局持續，《曼徹斯特晚報》爆出猛料，原來大敗早有先兆，球員上周四在卡靈頓基地更衣室曾經爆發激烈爭吵，氣氛緊張，令到球員無法集中精神比賽，作客賓福特最終大敗收場。

報道指，曼聯球員爭吵主要有三件事，第一係坦哈格堅持任命哈利馬古尼擔任隊長，並繼續正選上陣，此舉令全體球員無法信服；第二就係C朗，球員認為C朗在陣令隊內氣氛緊張，希望C朗離隊，不過會方多次強調C朗屬非賣品，引發不滿；第三係不滿訓練安排，坦哈格要求球員在30度高溫下操練，令部份球員捱唔住。

一名曼聯知情人士向傳媒透露：「雖然C朗有意離隊傳聞已對更衣室造成負面影響，但會方仍堅持C朗唔會離隊。」報道未有指明發生爭吵球員是誰，但球員情緒明顯受此影響，上仗作客賓福特時部份球員無心戀戰，導致大敗。

事實上，上仗對賓福特賽前不少傳媒都有預測曼聯輸波，《天空體育》估曼聯輸1比2，有球評家更大膽預測曼聯輸0比3，結果曼聯輸得比預期更多，大敗0比4，可見當時唔少傳媒都收到風曼聯內部出事嘅消息。