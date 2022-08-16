「劍神」張家朗獲浸大取錄　期待重返校園

香港「劍神」張家朗再有新動向，新學年將入讀香港浸會大學（浸大），成為「牛下女車神」李慧詩和輪椅羽毛球一哥陳浩源的「師弟」。即將修讀體育運動及健康學系的「家朗」自覺年紀「唔細」，希望提早鋪排未來的路，相信課程會為自己生涯帶來新啟發。

香港浸會大學（浸大）今年推出的「優才運動員入學計劃」，從12名申請者中取錄6名精英運動員，包括奧運金牌劍擊運動員張家朗、欖球運動員霍山文、乒乓球運動員關文皓、游泳運動員郭俊希、武術運動員劉子龍，以及田徑運動員石錦程。6位運動員將修讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。

浸大以往都有精英運動員透過運動員計劃獲取錄，包括奧運及殘奧運銅牌得主李慧詩和陳浩源，張家朗表示，去年底已有重返校園的決定，「浸大有很多經驗支援運動員，今年我將會備戰巴黎奧運，就像之前李慧詩兼顧學業備戰東京奧運一樣，相信浸大可以幫到我。選讀這科因為課程內容與自己相關，應該會對劍擊生涯帶來新啟發。」

現時25歲的張家朗中四成為全職運動員，他直言對校園生活感到陌生，至於如何兼顧學業，他表示，「下季應該長時間於歐洲訓練和比賽，時差關係，我可能會利用吃早餐時間上網課。不過4月就要計奧運積分，打完奧運之後應該會投放更多時間在學業上。自己已經很多年沒有讀書，所以都希望謹慎一點，像比賽一樣認真準備，慢慢追上進度。」