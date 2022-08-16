甲二男籃 日域破安青不敗之身

由於南青對永倫賽事改期，灣仔修頓場館周二（16日）晚頭場改演甲二賽事日域對安青，最終日域在兩名洋將合轟52分下，84比62大勝安青，打破對手今季不敗之身。

賽前2勝3負的日域面對5戰全勝的安青甫開戰已積極搶攻，第一節憑外援利利（LILLY DAQUAN ROMEL）轟入11分，率先以21比16領先。安青入局較慢，加上首節歐文輝得全隊最高7分。

日域第2節換入劉晉傑，把握對手滿隊犯聯同37連取7分，將分差拉開至11分。其後日域兩洋將輪流在籃底挑戰安青外援威廉，尾段再打出6比0攻勢，相反安青此節進攻失靈，全隊只得11分，日域半場領先43比27。

換邊後，領先的日域防守端施壓，成功令安青失誤次數增加，史密夫（SMITH JAHLIN ALEXANDER）連打快攻，更兩度大力入樽振士氣，加上趙嘉晉、司徒加珩和謝嘉浚的三分球，日域一輪13比7攻勢，將比數拉開至56比34。安青由劉孝軒博得「and 1」止血，但外援威廉此節僅得4分，未能為球隊收窄差距，安青仍以41比63大幅落後。

第4節安青以兩人包夾史密夫造就快攻機會，可惜利利已迅速衝回籃底，將張文健的上籃大力封走，蕭瑋耀尾段終於投進三分球，此節他與威廉合取14分，但為時已晚，安青最終以62比84告負，錄得今季首敗。

今場轟入全場最高27分的史密夫賽後相當滿意球隊表現，「今天我們都很專注，全隊合力打出好表現。對手之前未輸過，但我希望我們隊每一個都有個心態，就是我們才是最強的一隊，只要場上付出所有，最勤力一隊就會迎來勝利。」來自美國的史密夫首次在本地「籃球聖地」修頓場館比賽，大讚氣氛好：「好開心在修頓打球，球迷好熱情。今季是我第一年來香港，我好喜歡這裡！」