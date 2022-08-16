港超聯　深水埗友賽挫港會　潘文迪讚杜國榆

兩支港超聯球隊深水埗及港會，周二（16日）於深水埗運動場舉行友賽，最終深水埗憑鄧子均、黎格爾及劉浩霖的入球，以3比1獲勝。主教練潘文迪賽後讚賞杜國榆（Remi）的表現，認為Remi如果日後繼續有理想發揮，有機會成為港隊一份子。

主場出擊的深水埗，派出幾位具港超經驗的球員應戰，包括王子聰及劉浩霖等；港會方面，前線由基奧及羅賓士高領軍，溫俊與吳子聰組成中堅組合。

賽事分兩節舉行，港會在開賽後隨即採取主動，由羅賓士高門前接應右路傳中射入先開紀錄，不過深水埗立刻還以顏色，先有劉浩霖禁區外遠射僅僅斜出，及後陳灝左路傳中，港會門將費查未能接實皮球，被鄧子均門前補中追平。到第2節，深水埗再有黎格爾於12碼點附近妙射得手，反超2比1，之後深水埗和港會分別換入倒戈的屠俊翹及杜國樑。隨後劉浩霖再於門前接應傳中射入，為深水埗射成3比1完場。

深水埗主教練潘文迪直言球隊較訓練時失準，但整體而言尚能打出賽前部署。「迪sir」亦對新兵杜國榆讚賞有加，甚至認為此子將來可以挑戰港隊位置：「每一次練習都好認真，再加上佢去完歐洲國家，佢更加知道原來職業足球係咁，同埋佢嘅體能狀況同硬淨程度，應該係同齡入面，最好嗰幾個球員。」

今場身披港會戰衣的溫俊，為球隊上陣大半場比賽，主教練東尼咸美頓（Tony）證實此子新季將會隨隊征戰，會與吳子聰及杜國樑等後衞，爭奪出場機會。對於今場賽事，Tony承認港會前場把握力不及對手，並指出包括回港後剛剛完成隔離的菲杜化和羅賓士高等，部分球員狀態欠奉：「希望開咧之前，球隊狀態可以有改善。」