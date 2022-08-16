秘密武器張偉康扳平「救了自己」　滿貫加時險勝香港東方

周二（16日）甲一聯賽，「Big 4」勁旅香港東方和滿貫今季首度碰頭，戰況如預期中激烈。滿貫靠著秘密武器張偉康在完場前7.2秒射入追平三分，把比賽迫入加時，再乘勢以77：71贏下關鍵一勝。

兩隊今季銀牌未有機會碰頭，最近一次對決已是去年5月慈善賽。今場東方入局頗快，早早拉開雙位數分差，惟滿貫靠著方誠義、歐陽維江發炮，蔡再懃強闖內線搏犯，打出15：0的攻勢。東方進攻停頓，教練積高柏利施域還因不滿球證吹判，吞下技術犯規，首節落後17：19。

滿貫持續衝擊內線，蔡再懃單節豪取9分，搭配歐陽維江、黃鎮煒和葉俊傑的中距離，一口氣拉開比數。反觀東方久攻不下，只搏得零星罰球，全節僅得9分，半場落後26：41。

換邊後，東方射手李琪挺身而出，單節射入兩球三分，獨取11分，帶隊打出17：4的浪潮，一度追剩2分。滿貫靠蔡再懃外投止血，惟中鋒黃鎮煒5犯畢業，令內線雪上加霜，僅領先50：45進入決勝節。東方射手陳翊麟和梁嘉顯命中三分，「巨人」卜聿揚更封阻蔡再懃，兼大力入樽，反超前61：57。關鍵時刻，滿貫有歐陽維江兩度搏得「and 1」，東方則有楊睿騏和徐遠成投籃得手，維持3分優勢。

以為勝負已定？滿貫射手張偉康再次扮演救世主，幾乎坐足四節板櫈的他，在最後7.2秒轟入三分，追平66：66，把比賽迫入加時。滿貫乘勢追擊，何倚富、蔡再懃和鄧志恒接連得分，終以77：71險勝，目前錄得6勝1負，與衞冕的南華暫列積分榜榜首。

蔡再懃全場20投8中，攻入26分，歐陽維江取得13分，鄧志恒有10分進帳。而張偉康在最後49秒臨危受命，第3次出手即轟入追平三分，繼早前絕殺南華後，再次成為功臣。

「好好彩。」張偉康不斷重複這句話。「剛剛落後3分，有想過教練會否讓我落場，有沒有機會用到我呢⋯⋯之後做了一個戰術給我，可惜底線把握不到，輾轉偷到波再射入，好好彩。」然而，坐足全場板櫈，一出場就交到功課，豈是「好彩」兩個字可以概括：「其實不容易，一出來要射幾球，話就話沒壓力，但如果上場（對南華加時）那兩球不進，自己可能已跌落谷底，所以是個考驗。」

張偉康說打了十年甲一，都未試過最後一兩分鐘才上場，充當「秘密武器」。他頓一頓，語帶哽咽說：「好多朋友說，我救了球隊，其實是救了自己。」他期望這幾場表現，給予教練更多信心，獲得更多上陣時間。