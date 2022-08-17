曼聯買前鋒漁翁撒網　4大捕獵名單曝光

曼聯喺英超開季2連敗後，球會已進入緊急狀態，據報「紅魔鬼」決心喺轉會窗完結前引入頂級中場同前鋒，而且展開漁翁撒網式嘅搜獵行動，《The Athletic》同《ESPN》等媒體更將4大前鋒目標名單曝光，當中包括奧巴美揚、占美華迪、魯爾杜馬斯同馬菲奧斯根夏。

曼聯前鋒位置人丁單薄，只有要求轉會嘅C朗拿度同安東尼馬迪爾可以選擇，領隊坦哈格原本想簽阿拿奧杜域，又因球迷強烈反對而放棄。為確保夏季轉會窗最後2個星期內簽到前鋒，據報曼聯依家漁翁撒網向多人埋手，希望至少有一單可以成事。

《The Athletic》報道，曼聯嘅目標名單驚現李斯特城前鋒占美華迪個名，呢位前鋒雖然已經35歲，但對上2季分別都有15個聯賽入球，曼聯考慮向佢開出1年合約。報道指李斯特城領隊羅渣士唔想放人，不過球會目前財政出現問題，或會令曼聯有機可乘。

另外，上季西甲射手榜排第3位嘅魯爾杜馬斯亦榜上有名，呢位西班牙前鋒合約有6,000萬鎊買斷條款，不過曼聯有信心用一半價錢就可以說服愛斯賓奴放人。至於《ESPN》報道，曼聯準備同車路士拗手瓜，加入爭奪巴塞隆拿前鋒奧巴美揚，同時會向馬體會前鋒馬菲奧斯根夏埋手，預計轉會費達4,200萬鎊。