細威不敵華度加奴首圈出局　掛拍前僅餘1賽

已宣布進入退役的倒數的S威廉絲，周三在辛辛那堤網賽首圈不敵上屆美網盟主華度加奴，被擯出局，距離生涯完結僅餘１個賽事。

這是40歲的細威與19歲的英國超新星華度加奴生涯首次交鋒，也成為了細威在這項WTA1000賽事的告別戰，也帶着傳承的意義，她們激戰65分鐘後，細威以4比6、0比6落敗，首圈出局。這場告別戰吸引了多位網球名將在場助陣，包括大坂直美及迪米杜夫等，而已轉為評述員的前世界一姐戴雲波在旁述時透露，這場比賽因細威左膝傷勢而推遲了一日。

「多謝你帶來精彩比賽。」細威在完場後與華度加奴握手時說。在場觀眾對細威報以熱烈的掌聲及歡呼聲，而賽會沒有為細威準備告別儀式，但華度加奴在球場接受賽後訪問時向這位傳奇高度致敬:「我們要為Ｓ威廉絲及其卓越的職業生涯致敬，我很榮幸有這個經驗可以與她比賽，她的一切令我們十分鼓舞，我很榮幸可與她在此分享榮譽。」華度加奴下仗將面對白羅斯的艾珊妮嘉。至於細威早前已透露，將會在家鄉出戰美網，爭逐本年最後一個大滿貫，也是S威廉絲生涯的告別戰。

至於擁有四個大滿貫的日本名將大坂直美表現仍然低迷，以4比6、5比7爆冷不敵中國的張帥，連續兩個WTA1000賽事遇上一輪遊。