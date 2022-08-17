港超聯 標準流浪衝擊前4 力爭亞洲賽資格
2022年08月17日 14:17
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流浪眾將齊齊切燒豬～（李浚湣攝）
新季港超即將開鑼，港超聯球隊標準流浪周三（17日）早上，假九龍灣公園足球場進行操練及舉行拜神儀式。總監李輝立（Philip）透露新季班費維持約700萬，目標衝擊聯賽前4，同時亦希望捧走「足總盃」，以爭取亞洲賽資格。
今早雖然一度下起滂沱大雨，但無阻標準流浪進行日常操練，而待天氣轉晴後流浪便舉行切燒豬及拜神儀式，會長莫耀強、總監李輝立亦有現身，並向職球員大派利是。流浪隨後公布新季球員名單，當中陣容變動不大，只有巴辛的離隊影響較大，新兵則包括林學㬢、大衞巴拉，以及同日公布加盟的後防卡斯奧等，至於林嘉緯、盧均宜則分別擔任正、副隊長。
過去幾季成功在超聯站穩陣腳的標準流浪，今季引入不少具質素的球員，總監李輝立指球隊班費維持在大約700萬，但聯賽目標將會定得更高：「奪冠無咩奢望，希望球隊衝到入前4，雖然第一場已經遇到強敵理文，但希望之後幾場對返同級球隊，可以搶到分，而主要嘅競爭對手我諗係東方龍獅、冠忠南區同和富大埔。」Philip續指會方相當重視「足總盃」，更透露只要球隊成功捧盃，「莫生」將私人加碼獎金至80萬，藉此鼓勵球員爭取亞洲賽資格。
除此之外，向來注重青訓的流浪，一口氣簽入了7至8名年青球員，包括馬文政、呂卓芹等，Philip希望能夠發掘更多年青球員，在未來成功接班，並指特別對陳耀祖寄予厚望，相信他在來季可以爭取一定上陣機會。Philip同時大讚足總賽程編排得很好，至少令一眾小將不用在季初完成「菁英盃」後，便慘遭投閒置散。
流浪今季組軍大致完成，教練賴嘉輝亦對球隊陣容相當滿意，希望成績可比上季有進步：「唔同位置嘅人腳加強咗，所以想畀球員有個動力去爭取更好表現，希望今季可以挑戰前4，同埋殺入盃賽決賽，每季球隊都唔可以原地踏步。」
標準流浪球員名單如下：
1.盧兆崎
11.梁興傑
13.陳冠燊
2.楊學敏
3.李俊霆
4.金旻奎
5.林遼太
6.莊啟維
7.劉智樂
9.林學㬢
10.林嘉緯
12.盧均宜
14.余在言
16.林衍廷
18.楊迪麟
19.姚浩明
20.陳曜燃
21.彭梓鋒
22.陳耀祖
23.謝偉浚
25.馬文政
33.法蘭度
37.大衞巴拉
55.基藍馬
89.卡斯奧
90.祖連奴
17.龍梓軒
26.呂卓芹