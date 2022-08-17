港超聯　標準流浪衝擊前4　力爭亞洲賽資格

新季港超即將開鑼，港超聯球隊標準流浪周三（17日）早上，假九龍灣公園足球場進行操練及舉行拜神儀式。總監李輝立（Philip）透露新季班費維持約700萬，目標衝擊聯賽前4，同時亦希望捧走「足總盃」，以爭取亞洲賽資格。

今早雖然一度下起滂沱大雨，但無阻標準流浪進行日常操練，而待天氣轉晴後流浪便舉行切燒豬及拜神儀式，會長莫耀強、總監李輝立亦有現身，並向職球員大派利是。流浪隨後公布新季球員名單，當中陣容變動不大，只有巴辛的離隊影響較大，新兵則包括林學㬢、大衞巴拉，以及同日公布加盟的後防卡斯奧等，至於林嘉緯、盧均宜則分別擔任正、副隊長。

過去幾季成功在超聯站穩陣腳的標準流浪，今季引入不少具質素的球員，總監李輝立指球隊班費維持在大約700萬，但聯賽目標將會定得更高：「奪冠無咩奢望，希望球隊衝到入前4，雖然第一場已經遇到強敵理文，但希望之後幾場對返同級球隊，可以搶到分，而主要嘅競爭對手我諗係東方龍獅、冠忠南區同和富大埔。」Philip續指會方相當重視「足總盃」，更透露只要球隊成功捧盃，「莫生」將私人加碼獎金至80萬，藉此鼓勵球員爭取亞洲賽資格。

除此之外，向來注重青訓的流浪，一口氣簽入了7至8名年青球員，包括馬文政、呂卓芹等，Philip希望能夠發掘更多年青球員，在未來成功接班，並指特別對陳耀祖寄予厚望，相信他在來季可以爭取一定上陣機會。Philip同時大讚足總賽程編排得很好，至少令一眾小將不用在季初完成「菁英盃」後，便慘遭投閒置散。

流浪今季組軍大致完成，教練賴嘉輝亦對球隊陣容相當滿意，希望成績可比上季有進步：「唔同位置嘅人腳加強咗，所以想畀球員有個動力去爭取更好表現，希望今季可以挑戰前4，同埋殺入盃賽決賽，每季球隊都唔可以原地踏步。」

標準流浪球員名單如下：

1.盧兆崎

11.梁興傑

13.陳冠燊

2.楊學敏

3.李俊霆

4.金旻奎

5.林遼太

6.莊啟維

7.劉智樂

9.林學㬢

10.林嘉緯

12.盧均宜

14.余在言

16.林衍廷

18.楊迪麟

19.姚浩明

20.陳曜燃

21.彭梓鋒

22.陳耀祖

23.謝偉浚

25.馬文政

33.法蘭度

37.大衞巴拉

55.基藍馬

89.卡斯奧

90.祖連奴

17.龍梓軒

26.呂卓芹