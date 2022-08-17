港超聯　標準流浪新外援現身　冀全力爭勝

港超聯球隊標準流浪周三（17日）於九龍灣公園舉行操練，兩位新加盟的巴西外援大衞巴拉，及卡斯奧齊齊亮相，他們同樣期望可以為流浪爭取理想成績。

標準流浪今季簽入前鋒大衞巴拉，以及中堅卡斯奧兩名巴西外援，前者早前已經在友賽中上陣，並取得入球，他希望可以為流浪爭取更好成績：「我同啲球員講，只要每日保持專注，付出自己嘅全部，就可以幫球隊拎到更好嘅排名。」

外界或許認為流浪實力不及部分強隊，但大衞巴拉認為只要球隊盡力比賽，就不怕任何一支球隊，他又提到自己暫時只有7成狀態，期望開季後可以恢復至最佳水平。

至於現年32歲的新援卡斯奧，流浪於同日較早時間才公布此子加盟的消息，這名中堅出身自巴西球會瓜蘭尼，並曾到印尼及馬來西亞外流，他更在2007年代表巴西U19國家隊到日本，出戰仙台盃國際青年賽。談到隊內有不少年輕球員，卡斯奧建議他們要聆聽教練，以及具經驗球員的建議，藉此改善不足及交出好表現，他又相信球隊可以取得好成績：「我知道香港有幾支強隊，但作為球員就要有信心，我相信球隊可以打得更好，甚至有力挑戰冠軍。」

球員資料

卡斯奧（Cassio Francisco de Jesus）

出生日期：1989年11月21日（32歲）

身高：1米86

曾效力球隊：瓜蘭尼（巴西）、康科迪亞（巴西）、通布斯（巴西）、馬莫雷（巴西）、聖卡洛斯（巴西）、烏貝蘭迪亞（巴西）、AA法林明高（巴西）、阿拉沙（巴西）、巴東水泥（印尼）、吉蘭丹（馬來西亞）、巴日托（印尼）