亞冠盃　首次「踩草」 朱Sir大讚場地理想

港超聯球隊傑志將於周五（19日），作客日本出戰「亞冠盃」16強，面對泰國球隊巴吞聯。總監兼主教練朱志光周三（17日）在視察比賽場地後，認為草地質素及球場環境皆相當理想，而「藍鳥」在稍後時間將會轉到訓練場地繼續備戰。

今次傑志對巴吞聯的16強賽事，將會在日本埼玉浦和駒場體育場舉行，而一眾「藍鳥」職球員賽前，當然要先到現場視察環境。總監兼主教練朱志光在首次「踩草」後，則不忘盛讚比賽場地：「草地好平坦，質素相當理想；而且我觀察過個環境，個場都唔會話太空曠，因為我哋對抗性唔係咁好，驚跳高爭波，有風會再輸蝕啲。」「朱Sir」續指希望賽前不會再下雨，否則場地濕滑將令皮球加快速度，對球隊沒有太大優勢。

球隊即將首次在埼玉浦和駒場體育場作賽，「朱Sir」坦言球場尺寸標準，符合亞冠規格，惟相比旺角大球場更闊一點，提醒球員要盡量保持控球權，避免讓對手控球在腳，否則會令後防更加受壓。

至於早前隨港隊在日本征戰「東亞盃」的羅梓駿，已在當地不同球場有過比賽經驗，今次「踩草」過後，「羅梓」同樣對草地質素感到非常滿意：「落場踩落草皮一刻，就覺得可以喺呢個草場踢波，會係好開心嘅事，相信有助雙方球員發揮，並能夠提升比賽質素同節奏。」