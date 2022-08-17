痛失射手　賓菲加踢歐聯捱「細」界

歐聯附加賽首回合焦點之戰，基輔戴拿模喺中立場波蘭迎戰賓菲加。烏克蘭勁旅基輔戴拿模守強攻弱，近5場歐聯法定時間，總入球全開2球或以下，葡超勁旅賓菲加今季有達雲紐尼斯離隊，攻力受削，一於博中位數2.5球嘅入球細。(Now 643周四凌晨3時直播)

由於戰爭關係，烏克蘭本土賽事已停頓超過半年，基輔戴拿模主要靠踢熱身賽保持狀態，效果自然未如理想。球隊喺歐聯第2圈外圍賽兩回合法定時間，分別打和費倫巴治0比0及1比1，需要踢到加時先至贏波晉級。

至於第3圈外圍賽，基輔戴拿模首回合小勝奧地利球隊格拉茨1比0，但次回合法定時間以0比1落敗，兩回合合計又打和，再次踢加時分勝負，可見基輔戴拿模攻力疲弱，要喺實力更強嘅賓菲加身上入波，並唔樂觀。

賓菲加火力大減

賓菲加首席射手達雲紐尼斯今夏轉投利物浦，此子上季為賓菲加上陣41場入34球，賓菲加失去呢位神鋒之後，進攻如斷一臂，上場聯賽作客僅贏新升班球隊ＡＣ卡薩比亞1比0，就算今場贏波，估計只能小勝，寧願博入球細。