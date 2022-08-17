麥總尼馬糾紛　拉莫斯做和事佬

基利安麥巴比同尼馬今季矛盾不斷，上仗法甲巴黎聖日耳門對蒙彼利埃出現爭射12碼糾紛，成為球迷談論對象，賽後兩人矛盾未有緩解迹象，尼馬更被發現喺嘲調麥巴比嘅社交帖文點讚，PSG內部召開會議後得出解決方案，就係搵一位具份量中間人調解，而呢個人選，就係沙治奧拉莫斯。

自從麥巴比續約後，傳聞佢操球隊生殺大權，故被稱為「麥總」，有傳佢打算今夏踢走合作咗5年嘅尼馬，令兩人關係破裂，不過尼馬亦非省油的燈，拒絕離隊後今季大打爭氣波，先捧法冠盃，法甲開季頭兩輪攻入3球，打破球會44年紀錄，猶如向麥總打面。

麥總上仗對蒙彼利埃先射失12碼，又被鏡頭影到不滿隊友唔傳波畀佢而放棄進攻，下半場博到第2個12碼又向尼馬爭射，但遭尼馬拒絕，全場身體語言表達嘅不滿路人皆見，而佢同尼馬嘅矛盾更係一地花生。

PSG見兩位巨星咁落去唔係辦法，開會後決定派出調解員協調，希望兩位合作咗5年嘅大哥和好如初，而調解員人選就係沙治奧拉莫斯，論資歷、奪冠數量同球壇地位，拉莫斯都係全隊之冠，而且同兩人都冇私交，可以中立同客觀地調解雙方矛盾，係最理想人選。

經拉莫斯調解後，現時情況已有改善，麥巴比阿媽Fayza LAmari受訪時表示：「情況已得到球會內部處理，一切都好。」