傳格拉沙家族賣盤內訌　曼聯出售部份股份

曼聯喺英超開季2連敗，球迷對美國班主嘅不滿再度爆發，據報格拉沙家族亦就繼續管治曼聯出現分歧，部份家族成員認為係時候離場。美國財經媒體報道，曼聯已將少量股份放售，被視為考慮賣盤嘅訊號，英國首富拉特克利夫表示有興趣全面收購「紅魔鬼」。

英國《每日郵報》報道，格拉沙家族部份成員希望賣走曼聯，不過兩大主要股東阿夫拉姆格拉沙同祖爾格拉沙兩兄弟，目前成冇打算放棄。美國財經媒體指曼聯將放售小部份股份，消息指美國私人股本公司Apollo，正就收購展開獨家談判，傳聞價值約5億鎊，最快下個月可以落實，外界估計曼聯依家價值約50億鎊。

世界首富馬斯克周三(17日)「講笑」話收購曼聯引起極大回響，但英國首富拉特克利夫就表明「認真」計劃提出收購，英國各大傳媒引述佢嘅發言人話：「如果曼聯放售，拉特克利夫絕對係其中一個買家，佢好有興趣商討長遠發展(曼聯)計劃，唔關使幾多錢事，佢知道曼聯對呢個城市嘅重要性。」

前曼聯總監米高禮頓日前亦宣布，已聯絡3位超級富商組成財團，準備向格拉沙家族進行「惡意收購」，而且公開邀請拉特克利夫加入，佢周二(16日)接受ITV訪問亦再度提出邀請，不過《泰晤士報》指拉特克利夫可能更傾向獨資收購。拉特克利夫目前係法甲尼斯嘅班主，今年初亦曾出價收購車路士，但未能成功，對足球業務非常熟悉。